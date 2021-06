中 후베이성 시장서 가스 폭발…150명 사상 (종합)

[아시아경제 김은별 기자] 중국 후베이성 스옌시의 식료품 시장에서 가스 폭발이 발생, 150명이 숨지거나 다치는 대형 사고가 발생했다.

13일(현지시간) 온라인 매체 펑파이 등에 따르면 이날 오전 6시30분경 스옌시 장완구 주택가의 한 식료품 시장에서 갑자기 큰 폭발이 일어나 일대 건물들이 크게 파손됐다. 폭발사고 현장 주변은 마치 폭격을 맞은 것처럼 폐허가 됐고 도로 한복판까지 건물 잔해가 날아가 쌓였다.

지진 현장처럼 곳곳에 사람들이 매몰되면서 다수의 사상자가 발생했다. 당시 시장에는 장을 보거나 아침 식사를 하기 위해 나온 시민들이 많았다.

오후 2시 현재 당국은 150명이 현장에서 구조돼 병원으로 이송됐다며 이 중 12명이 숨지고 138명이 부상했다고 밝혔다. 부상자 중 37명은 중상이다. 구조와 수색 작업이 동시에 진행 중인 가운데 사상자가 늘어날 가능성이 있다. 당국은 가스 폭발이 일어난 것으로 보고 정확한 사고 원인을 조사 중이다.

한 목격자는 펑파이에 "아침 식사를 하려고 시장 쪽으로 가고 있었는데 거대한 폭발 소리가 나더니 시장 건물이 무너지고 순식간에 벽돌과 돌들이 사방으로 날아갔다"고 말했다. 잉융 후베이성 당서기는 "전력을 다해 매몰자 구조와 수색 작업을 진행해 인명 손실을 최소화하고, 사고 원인을 찾아내 위험 요인을 제거하는 한편 사고 책임을 엄격하게 물으라"고 지시했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr