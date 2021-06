▲이원숙씨 별세, 장상헌씨 배우자상, 장준영(화이어캅스 과장)·준혁(대교그룹 홍보담당 과장)씨 모친상 = 13일 오전 10시, 서울대학교 보라매병원 장례식장 3호실, 발인 15일, 장지 경북 의성군 의성읍 호미리.

