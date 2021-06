◆죽은 백인 남자들이 다 그런 건 아니겠지= 페이스북 창립자 마크 저커버그의 동생 도나 저커버그가 미국 남성 우월주의 커뮤니티 '레드필'을 파헤친다. 그는 소셜미디어가 여성혐오를 새로운 단계의 폭력으로 끌어올렸다고 지적한다. 극우집단이 그리스와 라틴 고전을 인용해 온라인에 퍼트린 여성혐오와 인종주의, 왜곡된 역사 등의 문제를 분석적으로 다뤘다.(도나 저커버그 지음/이민경 옮김/문예출판사)

