현대홈쇼핑, 쇼핑라이브 3000회 기념 ‘스페셜 위크’ 진행

[아시아경제 임춘한 기자] 현대홈쇼핑은 오는 14일부터 20일까지 ‘쇼핑라이브 3000회 기념 스페셜 위크’를 진행한다고 13일 밝혔다.

현대홈쇼핑은 2018년 11월 현대H몰 모바일앱 내에 쇼핑라이브 코너를 선보였고 이달 초 방송 3000회를 기록했다. 누적 시청자수도 5000만명에 달한다.

이번 행사에서는 현대백화점 매장에서 상품을 실시간으로 판매하는 랜선현백쇼, 초밀착뷰티쇼, 현명쇼 등 고정 프로그램을 통해 화장품·잡화·패션 등의 인기 상품을 선보이는 84개 라이브 방송을 진행한다. 대표적으로 오는 14일에는 헬렌카민스키 모자를, 16일에는 구찌 시계를, 오는 18일에는 라코스테 남·여 의류를 선보일 예정이다.

오는 14부터 18일까지 매일 오전 10시 정각에는 이벤트 방송 라이브 퀴즈쇼도 진행한다. 각 방송에서는 넌센스, 상식 등 세 문제가 출제되며, 정답과 상관없이 참여한 고객들을 대상으로 현대백화점그룹 통합 멤버십 H포인트 300점을 증정하고, 모든 문항 정답을 맞춘 고객에겐 1000점을 제공한다.

현대홈쇼핑 관계자는 “라이브커머스 사업은 기존 TV홈쇼핑, 현대H몰(온라인몰), 현대홈쇼핑플러스샵(T커머스)에 버금가는 제4의 채널로 자리매김하고 있다”며 “앞으로도 차별화된 콘텐츠는 물론 라이브 커머스 이용 고객의 편의성을 높일 수 있도록 서비스도 강화해 나갈 방침”이라고 말했다.

