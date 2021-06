이준석, '노무현 장학금·유승민 추천' 논란 반박…"다 거짓"

[아시아경제 금보령 기자] 이준석 국민의힘 신임 당대표가 자신을 둘러싼 '노무현 재단 장학금 수혜', '유승민 추천 하버드 입학' 등의 논란을 정면으로 반박하고 나섰다.

12일 이 대표는 페이스북을 통해 "전당대회가 끝나니까 이제 범여권에서 또 다시 희한한 이론을 들고 나와서 온라인에 뿌리는 것 같다"고 밝혔다.

이 대표는 이날 "이준석은 실체가 무엇? 하버드 노무현 장학금으로 갔다면서요. 그 또한 아빠찬스 아닌가요? 유승민 추천으로 받은 장학금 실체부터 밝히세요"라는 게시물을 캡처해 올렸다.

이에 이 대표는 "노무현 대통령의 취임 일자는 2003년 2월25일"이라며 "이준석이 하버드 원서를 넣은 시점은 2002년 12월이고, 하버드 합격은 2003년 3월"이라고 강조했다.

또 그는 "대통령 과학장학생 선정은 2003년 6월이고, 유승민 국회의원이 당선된 건 2004년 4월"이라며 "2007년 5월 하버드를 졸업했고, 2009년 11월 노무현 재단이 설립됐다"고 설명했다.

이 대표는 "요약해드리면 노무현 대통령 취임 이전에 하버드 대학교에 원서를 냈고, 입학 확정된 이후에 대통령 장학생이 되었으며, 그로부터 1년 뒤에 유승민 국회의원이 당선된다"며 "2009년 노 대통령의 비극적인 서거 이후에 노무현 재단이 생긴다"고 얘기했다.

이어 그는 "따라서 '하버드 입학 시 유승민 의원 추천서', '하버드 입학 시 노무현 대통령 추천서', '대통령 장학금 붙었기 때문에 하버드 합격', '노무현 재단 장학금 수혜'는 다 거짓"이라고 했다.

