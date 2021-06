대상 임창욱 명예회장 16만5000주 매도…"48억원 규모"

[아시아경제 유현석 기자] 임창욱 대상 대상 001680 | 코스피 증권정보 현재가 28,450 전일대비 100 등락률 -0.35% 거래량 230,715 전일가 28,550 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 [K푸드 숨은 주역]"3040 주부들에 '추억의 포차안주' 생각나게" [클릭 e종목]"대상, 가격 인상 지연…목표가↓"대상, 보통주 700원·우선주 710원 배당 결정 close 그룹 명예회장이 대상 주식을 장내 매도했다.

12일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 대상은 지난 11일 임 명예회장이 보통주 16만5000주를 장내매도했다고 공시했다.

평균 처분 단가는 2만9043원이다. 총 매도금액은 47억9209만5000원이다.

이번 매도로 임 명예회장이 보유한 대상 보통주는 40만9670주에서 24만4670주로 줄어들었다. 지분율도 1.18%에서 0.71%로 낮아졌다.

임 명예회장의 지분율에 변동이 생긴 것은 2017년 4월 이후 처음이다. 당시 우선주가 발행일로부터 10년이 지나면서 같은 해 3월 주주총회에서 현금배당결정이 났다. 이에 배당금 지급일인 4월에 보통주로 전환된 바 있다.

대상은 지주사인 대상홀딩스와 대상문화재단이 각각 39.28%와 3.82%를 지분을 보유하고 있다. 지난 3월 부회장으로 승진한 임 명예회장의 장녀 임세령 부회장은 0.46%를 보유 중이다.

