메가박스, 너마저!…내달 5일 관람료 인상

CGV·롯데시네마 전철 그대로 밟아

"관람객 부담 늘어나 송구스럽다"

CGV와 롯데시네마에 이어 메가박스도 영화 관람료를 인상한다. 다음 달 5일부터 1000원씩 올린다고 11일 전했다. 주중 1만3000원, 주말 1만4000원(성인 2D 영화 일반 시간대 기준)이다. 단 더 부티크 스위트와 프라이빗, 발코니관은 인상 대상에서 제외한다. 국가유공자, 장애인, 만 65세 이상, 미취학 아동, 경찰·소방 종사자, 백신 접종자에게 적용되는 우대 요금도 유지한다.

메가박스의 가격 인상은 지난해 11월 뒤 7개월여 만이다. 코로나19 장기화에 따른 어려움을 극복하고자 CGV와 롯데시네마 전철을 밟는다. 메가박스 측은 "사실상 운영 한계에 봉착한 상태"라며 "극장 생존과 한국 영화산업 정상화를 위해 불가피하게 관람료 인상을 결정했다"고 밝혔다. "관람객 부담이 늘어나게 된 점에 대해 송구스럽다"며 "가격을 올린 만큼 다양한 혜택과 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

