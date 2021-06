[포토]서강대, 유동균 마포구청장에 감사패 전달한 까닭?

[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장이 서강대학교로 부터 감사패를 받았다.

마포구는 코로나19로 찾아가는 임시선별진료소 운영, 신속한 방역물품 지원, 학교 시설 방역 및 유학생 보호 등 제반 분야에 적극적인 방역체계를 구축, 지역사회와 긴밀한 소통과 협조를 이어왔다.

이에 11일 서강대로부터 감사의 뜻을 담은 감사패를 받게 됐다.

