현대백화점면세점, '챌린저스'와 '일상 여행 챌린지 캠페인' 진행

14일부터 20일까지 챌린지 참여 신청 후

다음달 4일까지 3가지 활동 수행하면 경품 증정

[아시아경제 김유리 기자] 현대백화점면세점은 오는 14일부터 목표 달성 플랫폼 '챌린저스'와 함께 '일상 여행 챌린지 캠페인(Trips Come True)'을 진행한다고 11일 밝혔다.

'일상 여행 챌린지 캠페인'은 챌린지 참여를 신청한 고객들이 ▲여행 관련 책·영상을 보고 여행 기분 만끽하기 ▲해외 음식 먹고 현지 느낌 내보기 ▲현대백화점면세점 내수 통관 면세품 전문 온라인 'H.셀렉트' 가입하기 등 현대백화점면세점이 선정한 3가지 챌린지 활동을 수행하면 추첨을 통해 경품을 증정하는 이벤트다.

참여를 희망하는 고객은 '챌린저스' 모바일 애플리케이션을 통해 오는 14일부터 20일까지 챌린지 참여 신청을 한 뒤 다음달 4일까지 3가지 챌린지 활동을 모두 수행하면 된다.

현대백화점면세점은 3가지 미션을 모두 수행한 고객들 가운데 추첨을 통해 애플워치SE(1명), 스타벅스 아메리카노 기프티콘(50명) 등을 증정한다. 당첨자는 다음달 12일 챌린저스 모바일앱을 통해 발표하고 당첨된 고객에게는 별도로 문자를 발송할 예정이다.

현대백화점면세점 관계자는 "코로나19 장기화로 해외 여행이 어려운 상황에서 이번 '일상 여행 챌린지 캠페인'을 통해 고객들이 평소 일상에서 잠시나마 여행의 설렘을 느낄수 있게 되길 바란다"고 말했다.

한편 '챌린저스'는 국내 1위 목표 달성 플랫폼으로 이용자가 꾸준한 습관 형성을 통해 효과적으로 목표를 달성할 수 있도록 설계된 서비스다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr