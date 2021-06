합천군, 마늘·양파 수확 인건비 긴급 지원

농가당 최대 70만원 이내 근로자 1명당 1만원 지원



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군이 주력 작물인 마늘, 양파 수확에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 인력 부족과 인건비 상승으로 어려움을 겪고 있는 농업인에게 5억2000만원을 긴급히 편성해 인건비 일부 지원한다.

코로나19 장기화로 인한 외국인 근로자 유출로 농촌인력이 부족과 최근 잦은 비로 땅이 물러져 수확 농기계를 쓸 수 없어 마늘과 양파를 인력으로 수확함으로써 인력이 기존보다 서너 배 이상 들어간다.

5월 말이면 끝나야 할 마늘 수확이 열흘 이상 늦어져 마늘이 부패하거나 구가 벌어져 상품성이 떨어지는 경우도 발생하고 있다.

이에 군에서는 마늘, 양파 수확에 필요한 인건비를 한시적으로 농가당 최대 70만원 이내에서 근로자 1명당 1만원을 지원함으로써 인건비 상승으로 어려운 농가에 안정적인 영농을 지원하고 있다.

군에서는 이와 함께 농촌인력 부족에 대응해 농촌인력은행과 합천동부농협, 합천호농협에 농촌 고용인력지원센터를 설치 운영해 5600명 정도의 농촌인력을 중개하고 있으며, 공무원과 관계기관, 학교, 자원봉사 단체 등의 협조로 1500명 이상이 참여해 농촌 일손 돕기로 농가를 돕고 있다.

농업기술센터 관계자는 “코로나19로 인하여 삼중고를 겪고 있는 농가에 농촌 일손 돕기에 적극적으로 참여해 일손이 부족한 농촌에 조금이나마 보탬이 되도록 많은 협조를 부탁드린다”고 말했다.

