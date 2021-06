김부겸 국무총리가 11일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 2030 부산엑스포 유치 재계간담회에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽 윗줄부터 시계 방향으로 이동우 롯데지주 사장, 나경수 SK 사장, 이인용 삼성전자 사장, 공영운 현대자동차 사장, 이방수 LG 사장, 우태희 대한상의 부회장, 구자열 무역협회장, 문승욱 산업부 장관, 김 총리, 김영주 유치위원장 내정자. 박형준 부산시장, 유명희 유치기획단장. /문호남 기자 munonam@

