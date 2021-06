[포토]채현일 영등포구청장, 병무청사 신축과 메낙골 공원 현안 논의

[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 10일 오후 서울지방병무청 회의실에서 병무청사의 신축과 메낙골 공원과 관련한 현안사항에 대해 논의했다.

지난해 6월 구는 메낙골공원 도시계획시설 장기미집행으로 인한 실효에 대비, 병무청 일대 공원 부지를 지구단위계획구역으로 지정, 이를 병무청사 신축 등 공공개발계획과 연계해 공원 등 열린공간으로 관리·조성하는 방안을 마련한 바 있다.

이에 주민 열람과정에서 공원의 확대 조성을 요구하는 의견이 제출, 채 구청장은 10일 지방병무청장과의 면담에서 지역주민의 의견을 상세히 전달하고 협의방안을 논의, 주민·구·병무청 모두가 만족하는 공원 조성을 위해 긴밀히 소통해나가기로 했다.

채현일 구청장은 “공원, 병무청 신축 등 공공개발 사안에 대해 관계기관, 지역주민과 적극 소통하며 합의점을 찾아갈 것”이라며 “도심 속 쾌적한 주민 휴식공간이 보장될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

