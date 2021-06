[아시아경제 이현주 기자] 나경원 전 의원은 11일 "변함없이 강한 지지로 성원해 주신 당원 동지 여러분, 그리고 국민 여러분께 진심으로 감사드린다"며 낙선 인사를 전했다.

나 전 의원은 이날 국민의힘 전당대회가 끝난 후 자신의 페이스북에 "기대에 부응하지 못해 죄송하다"면서 "이준석 신임 대표와 모든 최고위원, 청년 최고위원 당선자들께 축하의 말씀을 전한다"고 밝혔다.

이어 "앞으로 어느 자리에서든 우리 국민의힘의 승리와 정권교체 성공, 대한민국을 바로 세우는 일에 작음 힘이나마 보태겠다"고 했다.

