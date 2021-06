코스피, 美 증시 호조에 장 초반 상승폭↑

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 장 초반 가파른 오름세를 보이고 있다. 전일 미국 소비자물가지수(CPI)가 13년 만에 최대 수준의 오름폭을 보였지만 시장에서 일시적인 현상에 무게를 두고 위험자산에 대한 투자를 이어간 영향을 받은 것으로 분석된다.

11일 오전 9시 9분 코스피는 전 거래일 대비 0.72%(23.09포인트) 오른 3247.73을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.07%(2.34포인트) 오른 3226.98로 장을 출발했다. 투자자동향을 보면 기관 홀로 170억원어치 주식을 사들였고 개인과 외국인은 각각 184억원, 93억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 대부분 오름세를 보이고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,400 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 2,541,676 전일가 81,000 2021.06.11 09:26 장중(20분지연) 관련기사 순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감대한상의-국세청, 현장 못 따라가는 세제 개선 위해 손 잡았다압도적 대선주자 1위 ‘ㅇㅇㅇ’ 중대발표! 관련 황금주!! close 는 전 거래일 대비 0.49% 오른 8만1400원에 거래됐다. SK하이닉스(1.22%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 370,500 전일대비 3,000 등락률 -0.80% 거래량 155,780 전일가 373,500 2021.06.11 09:26 장중(20분지연) 관련기사 순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감美 월가 “한국 주식을 사라” 外인이 주목하는 핵심주지수 주춤해도…카카오 연일 고공행진 close (0.13%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 133,000 전일대비 500 등락률 -0.37% 거래량 1,009,682 전일가 133,500 2021.06.11 09:26 장중(20분지연) 관련기사 순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감美 월가 “한국 주식을 사라” 外인이 주목하는 핵심주지수 주춤해도…카카오 연일 고공행진 close (0.37%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 815,000 전일대비 8,000 등락률 +0.99% 거래량 56,074 전일가 807,000 2021.06.11 09:26 장중(20분지연) 관련기사 순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감[단독]알루코, LG·SK와 수주 계약 추진'네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세 close (0.62%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 240,500 전일대비 4,500 등락률 +1.91% 거래량 163,089 전일가 236,000 2021.06.11 09:26 장중(20분지연) 관련기사 현대차 "전기차 레이싱에 수소연료전지 시스템 제공"[클릭 e종목] “현대제철, 실망과 기대가 혼재돼”순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감 close (1.91%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 636,000 전일대비 26,000 등락률 +4.26% 거래량 204,317 전일가 610,000 2021.06.11 09:26 장중(20분지연) 관련기사 순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감'네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세삼성SDI "美 진출 검토" close (2.13%) 등도 상승했다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일대비 0.56%(5.56포인트) 오른 993.37을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.16%(1.62포인트) 오른 989.39로 장을 시작했다. 코스닥시장에선 개인 홀로 939억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 457억원, 353억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목은 대부분 오름세를 보이고 있다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 119,100 전일대비 2,000 등락률 +1.71% 거래량 105,747 전일가 117,100 2021.06.11 09:26 장중(20분지연) 관련기사 순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감'네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세코스피 하락 마감.. 쿼드러플 워칭데이 영향권 close 와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 141,000 전일대비 3,300 등락률 +2.40% 거래량 45,291 전일가 137,700 2021.06.11 09:26 장중(20분지연) 관련기사 순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감'네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세코스피 하락 마감.. 쿼드러플 워칭데이 영향권 close 은 각각 1.28%, 1.38% 상승했다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 61,400 전일대비 100 등락률 -0.16% 거래량 40,696 전일가 61,500 2021.06.11 09:26 장중(20분지연) 관련기사 순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감'네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세코스피 하락 마감.. 쿼드러플 워칭데이 영향권 close (1.14%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 167,800 전일대비 1,200 등락률 +0.72% 거래량 19,490 전일가 166,600 2021.06.11 09:26 장중(20분지연) 관련기사 순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감'네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세[클릭 e종목] “스튜디오드래곤, 미국으로 간다” close (0.78%), 에이치엘비(0.15%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 317,400 전일대비 4,700 등락률 +1.50% 거래량 2,833 전일가 312,700 2021.06.11 09:26 장중(20분지연) 관련기사 순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감'네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세유동성 줄어드나…美 테이퍼링 우려에 코스피 약보합 나타내 close (0.93%) 등도 상승했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “미국 증시가 CPI 발표 이후 강세를 보인 점은 투자심리에 긍정적인 영향을 줄 것”이라며 “반도체, 제약, 일부 필수 소비재와 소프트웨어 업종이 미국 증시 상승을 끌어낸 만큼 국내 증시에서도 관련 업종이 오름세를 보일 수 있을 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr