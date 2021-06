신협, 모바일 플랫폼 '온뱅크' 가입자 100만명 돌파

전체 이용자 중 2040세대 63%…50대 이상 女 비율 63.1%

김윤식 회장 "'온뱅크' 포스트 코로나 시대 금융 문화 선도할 것"

[아시아경제 이광호 기자]신협이 '금리 노마드족'의 눈길을 끌며 빠르게 금융 에플리케이션(앱) 시장 내 존재감을 키워가고 있다.

신협중앙회는 모바일 플랫폼 '온뱅크’의 가입자 수가 100만명을 돌파했다고 11일 밝혔다.

신협 온뱅크는 상호금융권 최초로 비대면 조합원 가입 및 출자금 개설이 가능한 모바일 앱이다. 높은 이율의 전용 상품 및 편리한 화면과 구성으로 호평을 받고 있다. 2020년 1월 말 앱 론칭 이후 월 평균 6만명이 지속적으로 유입되며 출시 6개월 만에 예·적금 총액 1조원을 돌파하기도 했다.

신협은 100만여 명 회원의 거래데이터를 바탕으로 금융 트렌드를 분석한 결과, 온뱅크 전체 이용자 중 2040세대가 약 63%를 차지했다. 40대 26.7%, 30대 22.6%, 20대 13.7% 등이다.

50대 이상의 경우 여성 조합원이 모바일 붐을 이끌었다. 50대 온뱅크 이용자의 여성 비율은 63.1%로 집계됐다.

또 온뱅크 계좌 개설 건수 상위 10개 중 6개가 모바일 전용 상품으로 확인됐다. 초저금리 기조에 조금이라도 높은 이율을 받으려는 금리 노마드족들이 절세 및 이율 혜택을 위해 몰렸기 때문으로 보인다.

온뱅크 앱을 통해 가장 많이 개설된 금융상품은 '유니온정기예탁'이다. 신협의 유니온 시리즈는 지역신협 방문 없이 모바일을 통해 비과세 혜택(이자 소득세 14% 면제, 농어촌특별세 1.4% 부담)을 누릴 수 있어 인기다. 또한 기본 금리도 전국신협 평균 예금 금리를 따라 시중은행 대비 높은 이율을 받을 수 있다.

이 외에도 급여이체 등 간단한 우대조건 만족 시 최대 0.6%의 우대 이율을 제공하는 'e-파란적금', 하루 단위로 정기예탁금(12개월) 절반 수준의 이자를 주는 파킹통장 '드리밍박스', 여성 고객 특화 상품 '레이디4U' 적금 등이 순위에 올랐다.

김윤식 신협중앙회장은 "온뱅크가 100만 가입자 수를 달성하기까지 많은 애정과 관심 가져주신 조합원 여러분께 감사드린다"며 "온뱅크는 선진화된 디지털 금융 시스템과 신협의 평생 어부바 가치가 결합된 따뜻한 모바일 플랫폼으로서 포스트 코로나 시대에 금융 문화를 선도해나갈 것"이라고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr