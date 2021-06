청호나이스, 하루에 얼음 50㎏ 만드는 얼음정수기 출시

'직수 얼음정수기 세니타 슈퍼'

[아시아경제 김철현 기자] 청호나이스는 싱크대 위에 올라가는 카운터탑형 제품임에도 제빙기급 얼음량을 제공하는 '청호 직수 얼음정수기 세니타 슈퍼'를 출시했다고 11일 밝혔다.

이 제품은 일일 제빙량 50㎏, 얼음저장량 3㎏으로 기존 카운터탑 얼음정수기 대비 일일 제빙량은 10배, 얼음저장 용량은 6배에 달한다. 현재 청호나이스 얼음정수기 중 가장 큰 용량인 '청호 얼음정수기 슈퍼플러스T'의 일일 제빙량 18㎏보다도 약 3배 가까이 많은 얼음을 생산한다.

제빙기급 얼음을 생산하지만 가로 36㎝로 일반 가정용 카운터탑 얼음정수기 사이즈이다. 싱크대 위에 설치할 수 있고 사무실, 카페 등에서 공간 제약 없이 원하는 곳에 배치할 수 있도록 받침대도 별도 구매 가능하다.

얼음 외에 정수, 온수도 가능한 제품이며, 위생에도 만전을 기한 제품으로 얼음저장고 내부는 UV살균기가 하루 10회 살균한다. 이 제품은 청호나이스가 미국 최대 정수기 업체인 컬리건사에 제조자개발생산(ODM)방식으로 공급해 작년 8월부터 판매가 시작된 바 있으며 현지에서도 소비자들의 큰 호응을 얻고 있다.

