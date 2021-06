골드만삭스, 美 직원들에 "복귀 전 접종여부 알려라"

[아시아경제 조현의 기자] 글로벌 투자은행 골드만삭스가 미국 사무실 출근 재개를 앞두고 전 직원에게 코로나19 백신 접종 여부를 신고할 것을 요구했다.

10일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 골드만삭스는 "백신 상태를 등록해야 안전한 사무실 복귀 계획을 마련할 수 있다"며 이같이 말했다.

직원들은 이에 따라 이날 정오까지 사내 앱에 백신 접종 여부를 의무적으로 등록했다. 백신 접종 증명서를 제출할 필요는 없었지만 접종일과 백신 제조사를 적어내야 했다.

허위 정보를 기재한 직원은 해고 등 징계 대상이다. BBC는 "백신 접종은 개인의 선택이라면서도 사실상 접종을 강하게 독려한 것"이라고 분석했다.

뉴욕 본사를 비롯해 미국 주요 도시에 약 2만명 이상의 직원을 고용 중인 골드만삭스는 오는 14일까지 미국 직원들을 사무실에 복귀시키는 것을 목표로 하고 있다.

골드만삭스는 앞서 접종을 마친 직원은 출근 재개 후 사무실에서 마스크를 착용하지 않아도 된다고 밝혔다.

