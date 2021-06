G마켓, ‘브레이브걸스 프라이팬’ 단독 판매…굿즈 4종도 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓은 오는 14일 주방용품 브랜드 해피콜의 ‘브레이브걸스 스페셜 패키지’를 단독으로 출시한다고 10일 밝혔다.

스페셜 패키지는 한정판 프라이팬 플랙스팬 브레이브걸스 에디션 IH 와이드, 일명 팬심저격 쁘라이팬이 포함된 세트로 총 두 가지 종류다. 팬심저격 쁘라이팬은 해피콜이 브랜드 모델인 걸그룹 브레이브걸스와 협업해 제작한 한정판 프라이팬이다.

쁘라이팬 포토카드 패키지는 팬심저격 쁘라이팬과 키링, 브레이브걸스 포토카드로 구성됐다. 쁘라이팬 감성주방 패키지는 팬심저격 쁘라이팬과 키링으로 포함됐고 구매 고객 중 총 18명에게 추첨을 통해 메쏘 인덕션 레인지 프레임, 초고속 블렌더 엑슬림 큐브, 앳지 블랑 아담한 인덕션 3종세트 등의 경품을 증정한다.

스페셜 굿즈 4종도 선보인다. 해피콜에서 브레이브걸스 브랜드 광고 콘셉트를 확장해 제작한 상품으로 테니스 양말, 헤어밴드, 마우스패드, 손목 보호대로 구성됐다. 14일은 양말, 15일은 헤어밴드, 16일 마우스패드, 17일 손목 보호대를 순차적으로 판매할 예정이다.

이번 행사 상품을 구입한 후 사회관계망서비스(SNS)에 인증한 고객 중 추첨을 통해 총 20명을 선정, 멤버들의 친필 사인이 담긴 새 앨범 ‘Summer Queen’을 제공한다.

G마켓 관계자는 “MZ세대가 열광하는 다양한 소재의 굿즈를 가장 먼저 선보이기 위해 대형 브랜드사와 파트너십을 통해 상품을 기획해 출시하고 있다”며 “앞으로도 쇼핑의 재미와 실용성을 모두 느낄 수 있는 특별한 브랜드 굿즈를 계속 선보일 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr