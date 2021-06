영등포구, 제18회 단오축제 연다

11일 오전 9~11시 영등포공원서 단오축제 개최…코로나19 확산 고려해 소규모 공연으로 구성...단오제례, 개막식을 시작으로 박 깨트리기, 비나리, 가야금연주, 풍물패 놀음...99명 이내 제한된 인원만 참석, 방역수칙 철저히 준수하며 진행할 것

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 민족 4대 명절 중 하나인 단오(음력 5월5일)를 앞두고 11일 영등포공원에서 ‘제18회 영등포단오축제’를 개최한다.

영등포 단오축제는 사라져가는 세시풍속을 재현하고 민족의 유구한 전통문화를 계승하게 위해 지난 2019년까지 매년 성황리에 개최돼 오고 있었다.

그러나 지난해는 코로나19의 발발과 확산으로 지역사회 감염 차단을 최우선으로 고려해 축제를 전면 취소한 바 있다.

올해는 코로나19가 아직 종식되지 않은 상황이지만 민족 고유의 전통문화를 보존하기 위한 축제의 원 취지를 최대한 감안, 지역주민 99명 이내의 인원만 참석한 소규모 행사의 개최를 결정했다.

축제는 11일 구 OB공원인 영등포공원 중앙무대에서 펼쳐진다.

영등포구가 후원, 영등포문화원이 주최하는 올해 축제는 오전 9시 채현일 영등포구청장, 김영주, 김민석 국회의원을 비롯한 시의원, 지역 구의회 의장 및 구의원들이 함께 올리는 단오제례로 시작된다.

제례 후에는 단오축제의 본격적인 시작을 알리는 개막식에 이어 코로나19가 놀라서 멀리 도망가길 바라는 염원을 담아 힘차게 박을 깨트리는 의식을 진행한다.

이후 풍물패의 흥겨운 공연과 함께 영등포구민을 위한 축원과 덕담을 전하는 비나리에 이어 25현 가야금 연주와 풍물패와 북청사자 춤꾼들의 신명나는 공연으로 일정이 마무리된다.

올해 단오축제는 창포 머리감기, 그네 타기 등 세시풍속 놀이를 전면 제외, 제례와 비나리, 공연 위주의 일정으로만 짜여졌다.

채현일 영등포구청장은 “여전히 지속되고 있는 코로나19의 확산으로 부득이하게 축제를 대폭 축소해 진행하게 됐다”며 “코로나19가 하루빨리 종식 돼 내년 단옷날에는 구민 모두가 한바탕 흥겹게 즐길 수 있게 되도록 방역활동과 접종 추진에 총력을 다하겠다”고 전했다.

