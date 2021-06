與, 공수처 ‘윤석열 직권남용’ 수사 개시에 “진상규명 믿는다”

[아시아경제 전진영 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 10일 윤석열 전 검찰총장 수사에 착수한 것과 관련해 더불어민주당은 “공수처가 독립적으로 잘 판단할 것”이라고 입장을 냈다.

고용진 수석대변인은 이날 오후 국회에서 기자들과 만나 “시민단체의 고발에 의해 수사가 개시된 것이기에 공수처가 독립적으로 잘 판단할 것”이라며 이같이 밝혔다.

고 수석대변인은 “고발된 사안에 대해 엄정하고 여러가지 진상이 규명될 수 있도록 대처할 수 있을 것이라 믿는다”고 말했다.

김용민 최고위원은 페이스북을 통해 “용두사미일지 판도라의 상자가 열릴지 지켜보겠다”며 “공수처는 헌법재판소가 설립 초기 용단을 통해 국민의 신뢰를 얻고 자리 잡을 수 있었다는 역사적 교훈을 기억해야 한다”고 목소리를 높였다.

최강욱 열린민주당 대표도 이날 공수처의 수사 착수 관련 기사를 페이스북에 링크하며 “잘 해내야 한다”고 했다.

