'오세훈 조직개편안' 시의회 처리 불발…본회의 15일로 연기

"시의원 가족 코로나19 확진"

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장 조직개편안 처리가 서울시의회 시의원 가족의 코로나19 확진으로 연기됐다.

10일 시의회는 이날 오후 2시에 개최될 예정이었던 제301회 정례회 본회의를 코로나19 방역을 위해 15일 오후 2시에 개최하기로 결정했다고 밝혔다.

이에 오 시장 조직개편안 심의도 미뤄지게 됐다. 그간 서울시와 시의회는 주택건축본부를 주택정책실로 격상하고 서울민주주의위원회를 폐지하는 내용을 골자로 하는 조직개편안을 놓고 수정을 거듭해왔다.

서울시와 시의회가 이견을 보이고 있는 조직개편안은 서울민주주의위원회 폐지와 노동민생정책관을 공정상생정책관으로 변경하는 내용 등이다. 오 시장의 공약을 이행하기 위해 신설한 '교육플랫폼추진반'에 대한 이견도 있는 것으로 알려졌다.

이에 시정 운영 차질을 우려한 서울시는 우선 노동민생정책관을 공정상생정책관으로 바꾸지 않겠다며 한 발 물러난 상황이다. 서울시는 사실상 사의회와 협의를 통해 '노동'이라는 단어를 살리기도 했다. 서울시 관계자는 "명칭 자체가 중요한 부분은 아니다"라면서 "상호 조율을 진행했다"고 설명했다.

그러나 서울민주주의위원회 폐지를 두고는 양쪽 모두 물러나지 않을 기색이다. 서울시는 그간 운영과정에서 적지 않은 비효율성이 있었던 만큼 효율적 운영을 위한 변화라는 입장이지만 시의회는 중진급 의원들을 중심으로 고(故) 박원순 흔적 지우기의 일환이라는 주장으로 맞서고 있다.

실제 7월까지 유지되는 서울민주주의위원회에 대한 서울시 조직개편안은 축소 또는 폐지에 가깝다. 박 전 시장 임기 당시 위원회는 4개과와 16개 팀으로 구성돼 운영돼왔다. 하지만 서울시는 이를 3급인 서울혁신기확관의 3개과 9개팀을 확대한 2급인 시민협력국을 신설해 흡수하겠다는 계획이다.

시의회는 시민의 참여를 확대하는 자치분권 시대에 역행하는 개편안이며 2년 된 위원회에 성과가 없다고 비효율적이라고 결론 내린 것은 성급하다는 입장이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr