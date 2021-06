해킹 당한 세계 최대 정육회사, 해커에 120억원 비트코인 뜯겨

[아시아경제 권재희 기자] 지난달 30일 러시아 해커집단의 랜섬웨어(전산망을 마비시켜 돈을 요구하는 해킹 수법) 공격을 받은 세계 최대 정육회사 JBS가 해커집단에게 1100만달러(약 120억원) 상당의 비트코인을 지급한 것으로 알려졌다.

9일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 안드레 노이게이라 JBS 미국법인장은 "JBS의 정육공장이 더 큰 피해를 받지 않고 식품, 축산업계에 대한 추가 파장을 막기 위해 지급했다"고 비트코인 지급 배경에 대해 밝혔다.

이어 "범죄자에게 돈을 주는건 고통스럽지만 우리 고객들을 위한 결정이었다"며 "돈을 지급한 덕분에 JBS의 공장이 재가동 될 수 있었다"고 해명했다. 그는 대부분의 JBS 공장이 가동된 후에 비트코인을 지급했다고 덧붙였다.

앞서 JBS는 호주, 남미, 유럽 등에서 소고기, 닭고기, 돼지고기를 판매 가공하는 세계 최대 육류회사다.

앞서 JBS는 지난달 30일 해킹 공격을 받아 북미 일부지역과 호주의 공장 가동이 중단된 바 있다. 이는 앞서 미 최대 송유관 업체인 콜로니얼파이프라인이 해커단체 '다크사이드'의 랜섬웨어 공격을 받은지 불과 한달만에 벌어진 일로, 주요 공급망이 사이버 공격의 표적이 되고 있다는 점에서 우려를 키웠다. 콜로니얼파이프라인은 다크사이드에 440만달러(약 49억원) 어치의 비트코인을 몸값으로 지급했다. FBI는 이 가운데 약 85% 정도를 회수했다.

미 연방수사국(FBI)은 공격 발생 사흘 뒤 랜섬웨어 공격의 배후에 대해 "JBS에 대한 사이버 공격은 러시아 랜섬웨어 조직 레빌, 소디노키비가 자행했다"라고 발표했다.

노게이라 JBS 미국법인장은 "지난달 30일 전산 담당 부서가 일부 서버가 오작동한다는 사실을 알아챈 직후 '전산망에 다시 접근하려면 돈을 내라'는 메시지를 발견했다"며 "이를 즉시 FBI에 신고했다"라고 말했다.

이어 "회사의 외부 자문역들이 해커들과 몸값의 액수를 협상했다"며 "이런 모든 과정을 연방 수사기관에 계속 보고했다"라고 덧붙였다.

WSJ는 "해커집단의 랜섬웨어 공격 표적이 금융, 유통 산업에서 병원, 운송, 식품 등 필수 서비스 산업으로 이동하고 있다"고 분석했다.

