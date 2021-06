"까사미아 가구로 교체하면 최대 30% 할인…20일까지"

폐가구 처리 비용도 지원…'그린프로젝트' 일환

[아시아경제 김보경 기자] 신세계의 리빙&라이프스타일 브랜드 까사미아가 기존 사용하던 가구를 까사미아로 교체 구매할 경우 최대 30%까지 할인하는 행사를 연다.

까사미아는 이러한 내용의 '온 국민 보상 판매 대축제'를 오는 20일까지 진행한다고 10일 밝혔다. 이번 행사는 6월 환경의 달을 맞아 실시 중인 친환경 캠페인 '까사미아 그린프로젝트'의 프로그램 중 하나다.

기존 까사미아 가구를 사용하고 있던 고객은 해당 가구와 동일한 카테고리의 상품으로 교체 구매 시 30%, 다른 상품군의 가구로 구매 시 20% 할인을 받을 수 있다. 까사미아의 제품이 아니더라도 소파·침대류는 15%, 그 외 품목을 추가로 구매할 경우 10% 할인가에 교체 구매가 가능하다.

폐가구 처리 시 발생하는 비용도 지원한다. 까사미아 오프라인 매장과 라이프스타일 전문 온라인 플랫폼 '굳닷컴'에서 사용 가능한 굳포인트를 일반 구매 시 적립되는 금액의 5배만큼 추가 적립해 준다.

소파 제품을 교체 구매한 고객은 아름다운가게와 협업해 버려지는 소파 가죽으로 만든 캠페인 굿즈를 받아 볼 수 있다. 굳포인트 5000점 자동 나눔 이벤트에 동참하게 된다. 까사미아는 해당 포인트 수익금을 추후 소품 기부 등 친환경 활동을 이어나갈 예정이다.

굳닷컴에서도 까사미아의 보상 판매 행사를 만나볼 수 있다. 교체를 원하는 가구 사진이나 구매 결제 영수증, 대형 폐기물 스티커 신청 증빙 등으로 인증하면 상품 카테고리에 따라 최대 30% 할인 쿠폰을 준다. 또한 보상 판매 쿠폰으로 상품을 구매한 경우 10% 할인 쿠폰이 자동으로 추가 발급돼 굳닷컴에서 추가 쇼핑 시 적용할 수 있다.

까사미아 관계자는 "이번 행사를 비롯해 친환경 패키지 및 영수증 도입 등 작은 부분에서부터 시작해 점차 환경을 위한 경영활동을 확대해 나갈 것"이라고 전했다. 자세한 사항은 까사미아 전국 직영 매장 또는 굳닷컴 홈페이지에서 확인할 수 있다.

