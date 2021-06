메쉬코리아, 코로나19 예방 백신휴가 제도 도입

백신 접종 권장 위해 최대 4일 백신휴가

[아시아경제 김철현 기자] '부릉'을 운영하는 메쉬코리아(대표 유정범)는 임직원 건강 보호와 코로나19 백신접종 독려를 위해 전 임직원 대상 백신휴가 제도를 도입한다고 10일 밝혔다.

이번 백신휴가 도입으로 코로나19 백신접종을 받은 임직원은 아스트라제네카, 모더나, 화이자, 얀센 등 백신 종류와 개인 건강상태에 따라 접종 당일을 포함해 1차, 2차 접종 시 최대 4일 간 백신휴가를 사용할 수 있다. 또한 메쉬코리아는 백신휴가 이후에도 개인별 건강 상태에 따라 개인연차를 활용해 충분히 휴식할 것을 적극 권장한다는 입장이다.

메쉬코리아의 이번 백신휴가 제도는 이날부터 예비군, 민방위 등 얀센 백신 접종 대상 직원부터 적용된다. 유정범 메쉬코리아 대표는 "임직원들의 건강하고 안전한 근무환경을 최우선으로 고려하는 메쉬코리아의 원칙 하에 정부의 코로나19 극복을 위한 방역지침을 적극 수용하는 백신휴가제도를 도입했다"며 "앞으로도 직장 내 감염병 확산을 막기 위해 방역조치에 만전을 기하고 안전한 근무 환경 조성을 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr