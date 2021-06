위메프, '발견' 정식 서비스…획기적인 아이디어 상품 매일 소개

매일 3개씩 특별한 아이디어 상품 추천

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 아직 대중적으로 주목받지 못한 아이디어 상품을 매일 소개하는 '발견' 코너를 정식 서비스한다고 10일 밝혔다. '발견'을 통해 위메프 사용자들은 쇼핑에 재미를 더하고 파트너사는 아이디어 상품의 판로를 개척할 수 있다. 위메프는 '발견' 코너 상품들의 특장점을 돋보이게 지원해 '스타상품'으로 성장하는 계기를 마련한다는 목표다.

'발견' 코너는 ▲오늘의 발견 ▲금주의 발견 ▲지난 베스트 ▲WE MAKE IT ▲맛있는 발견 ▲취미의 발견 ▲여름의 발견 등 총 8가지 메뉴로 구성된다. 메인 메뉴인 '오늘의 발견'에서는 위메프 상품기획자(MD)가 추천하는 새로운 아이디어 상품을 매일 3개씩 선보인다. 당일 놓친 상품은 '금주의 발견·지난 베스트'를 통해 최대 한 달간 구매 할 수 있다.

'WE MAKE IT'에서는 친환경 상품을, '맛있는 발견'은 위메프 고품질 먹거리 전용 식품관 '맛슐랭' 인기 상품을 판매한다. 이밖에 취미, 반려동물, 일상생활에 유용한 아이디어 상품들도 선보인다. '발견' 내 모든 상품은 무료로 배송한다.

'발견' 코너는 지난 2월부터 시범 서비스를 운영했다. 이 기간 광명협동조합의 '표고버섯키우기 세트'는 3개월 간 약 1억원 매출을 기록하기도 했다.

