NS홈쇼핑, 광양시와 농특산물 판로 확대 업무협약 체결

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 광양시와 우수 농특산물 발굴 및 판로확대를 위한 상생협력 업무협약을 맺었다고 10일 밝혔다.

이번 업무 협약에 따라 NS홈쇼핑은 ▲TV홈쇼핑 및 T-커머스 채널의 방송 편성 ▲온라인 채널인 NS몰에서 광양시 농특산물 브랜드관 운영 ▲여행상품과 농촌체험관광 등 지역 경제 활성화에 도움을 줄 수 있는 관광상품의 상품화도 적극 지원할 계획이다.

광양시는 우수 농특산물 발굴 및 홍보 채널 확대, 판로 개척과 마케팅 활성화를 위해 NS홈쇼핑과 협업하기로 했다. 이를 통해 농특산물의 상품 인지도 상승과 농가 소득 증대를 기대하며, 광양시 발전 전략인 누구나 살고 싶은 부자 농어촌 건설의 추진 성과에도 기여할 수 있을 것으로 보인다.

NS홈쇼핑 관계자는 “이번 업무협약을 통해 명품 광양 매실 등 다양한 광양시의 우수 농특산물이 소비자에게 더욱 다가가는 계기가 될 수 있도록 유통 및 마케팅 활성화 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

