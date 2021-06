포항시-캠코, '생활SOC 복합화사업' 위·수탁 계약

실내수영장, 다목적체육관, 청소년문화의 집 갖춰 … 2025년 준공 목표

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 포항시는 9일 한국자산관리공사(캠코·사장 문성유)와 남구 오천읍 원리에 추진 중인 다원복합센터의 생활SOC 복합화사업 위·수탁계약을 체결했다.

다원복합센터는 정부의 '생활SOC 3개년계획'에 따라 2021년도 국비지원 사업으로 선정됐다.

건축 연면적 8700㎡ 규모로 실내수영장, 다목적체육관, 청소년문화의 집, 다함께돌봄센터, 공공청사 등 다양한 시설을 갖추게 된다. 체육·보육·문화 등 시민 일상과 매우 밀접한 인프라 시설 구축으로 시민 삶의 질을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

부지매입을 포함한 사업비는 약 450억 원이다. 포항시는 전문성과 안정적 자금조달 능력을 두루 갖춘 캠코에 사업을 위탁해 2021년 설계공모를 시작으로 2025년 준공을 목표로 하고 있다.

이강덕 시장은 "이번 개발사업을 통해 남구지역이 한층 더 발전돼 지역경제 활성화와 삶의 질 향상뿐만 아니라, 지역 인구유입에도 큰 역할을 할 것으로 기대한다"고 전했다.

