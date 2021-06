KCC, 울산 어린이 통학버스 안전 강화 사업 지원

33곳 아동청소년 관련 사회복지시설 어린이 안전강화 사업에 1억3500만원 지원

[아시아경제 김종화 기자] KCC가 9일 울산광역시 햇빛광장에서 울산사회복지공동모금회와 함께 'KCC와 함께하는 어린이 통학버스 안전강화 지원 사업' 배분 전달식을 진행 했다고 밝혔다. 이날 전달식에는 한영태 KCC 울산공장장, 송철호 울산광역시장, 문재철 울산광역시사회복지협의회 회장, 강학봉 울산사회복지공동모금회 사무처장 등이 참석했다.

KCC울산공장에서 생산한 1억3500만원 상당의 페인트를 지원, 울산지역 총 33곳 아동청소년 관련 사회복지시설 어린이 안전강화 사업에 사용된다. KCC울산공장에서 지원한 페인트는 어린이 통학버스를 도색하는 데 활용된다.

KCC는 지난해 2억원을 울산장애인자립생활센터에 지원해 울산지역 저소득 장애인가정 45가구의 주거환경 지원사업을 진행하는 등 다양한 방법으로 지역사회 소외된 계층을 위한 사회공헌 활동을 활발히 진행하고 있다.

KCC 관계자는 "어린이 통학버스 안전강화 지원 사업은 어린이 교통사고 위험을 줄이는 데 도움을 줄 것으로 기대한다"면서 "앞으로도 어린이 통학길 안전사고 예방에 지속적으로 노력할 것"이라고 전했다.

