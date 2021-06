이준석 "나경원, 극단적 용어로 장사하는 보수 유튜버와 유사"

[아시아경제 김소영 기자] 국민의힘 당대표 경선에 도전하는 이준석 후보가 "이준석 리스크가 벌써부터 현실화 되고 있다"는 나경원 후보를 향해 "'모든 게 이준석 때문이다' 프레임을 가동시키려고 하는 것 같다"고 비판했다.

이 후보는 9일 YTN라디오 '황보선의 출발 새아침'에 출연해 "나 후보가 제목을 뽑아내는 방식이 보수 유튜버와 유사하다"며 "조금만 뭐가 있으면 단독, 특종, 드디어 발각, 문재인 정부 끝장 등의 극단적 용어로 장사하는 것과 전혀 다르지 않은 행태를 지금 전당대회에서 보이고 있다"고 질타했다.

그는 "많은 국민들은 제가 연설한 것도 보셨고 누구나 통합하겠다는 메시지를 계속 내고 있는 사람한테 윤석열 배제론, 이런 거 씌우려는 것 자체가 아무리 선거라고 하지만 정말 황당한 상황"이라고 밝혔다.

이어 "그분들이 보수 유튜버를 되게 좋아하는 게 '세상의 모든 일은 김무성·유승민이 배후 공작한다'는 것"이라며 "유튜버들이나 그렇게 즐기고 놀 수 있겠지만 어떻게 그런 음모론을 가지고 전당대회를 치르냐"고 반발했다.

그러면서 "윤 전 총장이 파렴치범죄가 있는 것도 아니고 입당을 막을 방법이 없다"며 "공정한 경쟁을 보장했기 때문에 만약 입당한다면, 그 분(윤 전 총장)이 당연히 대선경선에 참여해 훌륭한 역할을 하실 수 있다. 저는 어떤 분도 우리 당에 들아와서 대선을 치르고 싶으면 치를 수 있다는 게 공식 입장"이라고 분명히 했다.

한편 이 후보는 "기본적으로 이번에 제가 유리한 선거를 치르고 있는 건 맞는 것 같다"면서도 "선거 승패보다 어떤 선거문화를 만드느냐가 더 중요하다고 본다"고 말했다.

그는 "저는 이번 선거에서 조직선거를 하지 않았고, 캠프도 크게 차리지 않았다. 여의도에 사무실도 안 뒀고, (캠프 구성원에 대한) 임명장만 찍지도 않았다. '빚지지 않는 선거문화'를 만드는 데 도움 될 것이라는 생각을 하고 꼭 좋은 결과가 있었으면 좋겠다"고 전했다.

안철수 국민의당 대표와의 '악연'으로 합당이 지연될 수 있다는 우려에 대해선 "만약 당대표가 된다면 저와 안 대표의 관계는 공적인 관계가 우선"이라며 "저랑 안철수 대표랑 자택이 1km밖에 차이가 안 난다. 그렇기 때문에 동네에서 만나 가깝게 이야기할 수도 있는 것이다. 형식과 장소에 구애받지 않고 안 대표를 비롯한 통합 당사자들과 대화하겠다"고 밝혔다.

