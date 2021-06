코스피 하락 출발.. 기관·외인 동반 약세

[아시아경제 황준호 기자] 9일 코스피는 약세를 보이며 출발했다. 외국인과 기관의 순매도가 이어지는 가운데 개인의 순매수가 증시를 지탱하는 모습이다.

9일 코스피는 2.75P 하락한 3245.08에 출발했다. 전날 종가 대비 0.0% 내려간 수준이다. 이날 오전 9시21분 현재 낙폭은 0.33%까지 벌어진 상태다. 개인이 1970억원을 순매수 중이며 기관과 외인이 각각 1273억원, 612억원 순매도하고 있다. 전체 종목 중에서는 392개 종목이 상승세이며 404종목이 하락세를 보이고 있다.

업종 별로는 섬유의복, 기계, 전기가스, 운수창고, 종이목재, 건설업, 서비스업, 비금속광물, 운수장비, 화학, 의료정밀 업종이 상승세다. 이중 섬유의복, 기계, 전기가스 업종 정도가 1%대 상승폭을 나타내고 있다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,400 전일대비 500 등락률 -0.61% 거래량 3,902,526 전일가 81,900 2021.06.09 09:46 장중(20분지연) 는 0.61% 내린 8만1400원을 기록하고 있다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 3,000 등락률 -2.35% 거래량 1,537,065 전일가 127,500 2021.06.09 09:46 장중(20분지연) 도 2.35% 빠졌으며 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 360,000 전일대비 2,500 등락률 -0.69% 거래량 85,952 전일가 362,500 2021.06.09 09:46 장중(20분지연) 도 0.69% 내렸다. 반면 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 129,000 전일대비 500 등락률 +0.39% 거래량 493,284 전일가 128,500 2021.06.09 09:46 장중(20분지연) 는 0.78% 오른 12만9500원을 기록 중이다.

코스닥은 이날 상승 출발했다. 0.47(0.05%) 상승한 986.59에 출발해, 이날 오전 9시21분 현재 상승폭을 지키고 있다. 개인이 186억원 순매수하고 있는 가운데, 외인과 기관이 각각 149억원, 15억원 순매도하고 있는 상황이다. 전체 종목 중에서 616개 종목은 오름세이며 645개 종목은 내리고 있다.

업종 별로는 운송과 부품 업종이 1%대 상승세다. 이 외에도 금속, 오락, 디지털, 기계장비, 소프트웨어 등의 업종이 오름세를 보이고 있다.

시총 상위 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 118,200 전일대비 1,300 등락률 -1.09% 거래량 138,505 전일가 119,500 2021.06.09 09:46 장중(20분지연) (0.42%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 138,200 전일대비 2,800 등락률 -1.99% 거래량 44,294 전일가 141,000 2021.06.09 09:46 장중(20분지연) (1.06%) 등 코스닥 대장주가 하락하고 있는 가운데, 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 56,600 전일대비 1,000 등락률 +1.80% 거래량 266,524 전일가 55,600 2021.06.09 09:46 장중(20분지연) (1.44%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 59,600 전일대비 700 등락률 +1.19% 거래량 44,205 전일가 58,900 2021.06.09 09:46 장중(20분지연) (1.53%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 167,000 전일대비 2,000 등락률 +1.21% 거래량 41,173 전일가 165,000 2021.06.09 09:46 장중(20분지연) (1.33%) 등이 강세를 나타내고 있다.

이날 증시의 관전포인트는 개인과 외인의 투자 방향으로 보인다. 전날 외인에 이어 개인까지 순매도로 장을 마치면서 코스피는 하락 마감한 바 있다. 외인의 경우 미국의 물가 지표 발표를 앞둔 가운데 몸사리기가 계속 될 것으로 보인다. 외인은 지난 2거래일 간 순매도한 바 있다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr