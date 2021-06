경기도민 73.4% "경기교육청 G-스포츠클럽, 체육교육 공공성 확보 기여"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청의 공공스포츠클럽인 'G-스포츠클럽'에 대해 경기도민 73%는 체육교육의 공공성 확보에 기여하는 등 긍정적으로 평가했다. 또 68%는 'G-스포츠클럽'에 대해 만족한다고 답했다.

경기도교육청은 여론조사업체 KSOI(한국사회여론연구소)에 의뢰해 지난 달 27일부터 이틀 간 도내 만 19세 이상 성인 남녀 1200명을 대상으로 'G-스포츠클럽'에 대한 유ㆍ무선 전화 면접에서 이 같은 결과가 나왔다고 9일 밝혔다.

G-스포츠클럽은 경기교육청이 기초자치단체와 함께 학생 및 주민의 스포츠 복지 실현을 위해 2018년부터 전국 최초로 추진한 공공스포츠클럽이다. 2018년 부천과 오산을 비롯해 10개 시군에서 21개로 시작해 현재는 28개 시군 지자체 106개소로 확대됐다. 마을과 함께하는 초등스포츠클럽은 30개 시군이 참여하고 있다.

이번 조사에서 '학생이 자발적으로 체육활동을 하고 이를 보호ㆍ지원하기 위한 스포츠클럽 형태'에 대해서는 응답자의 46.9%가 '교육청과 지자체 협력형'을 꼽았다. 이어 ▲학교운동부 형태(24.4%) ▲체육회 등 지자체 주관 스포츠클럽(13.4%) ▲사설 스포츠클럽(10.4%) 순이었다.

또 'G-스포츠클럽을 운영할 때 중점을 둬야 할 것'을 묻는 질문에는 '학생스포츠 참여 기회 확대로 건강하고 안전한 스포츠 생태환경 구축'이 30%로 가장 높았다. 이어 다양한 프로그램 운영 및 전문 인력풀 구성과 안전한 활동 장소 마련(20.5%), 교육청-지자체 상호협력을 기반으로 공공성 및 교육적 운영 강화(14.6%), 학교체육-엘리트체육-생활체육을 연계하는 선순환시스템구축(13.1%) 등이었다.

도민들은 향후 G-스포츠클럽 운영에 기대하는 점으로 투명하고 안전한 스포츠클럽 문화 개선(34.8%)을 최우선으로 꼽았다.

이 밖에 전통적 학교운동부 운영의 문제점으로는 승리 지상주의로 인한 각종 부작용(37.3%)을 지적했다.

유승일 경기교육청 학생건강과장은 "학생 수가 급격히 줄어드는 교육환경에서 학교 중심 운동부 형태로는 저마다 좋아하는 스포츠로 건강한 삶을 지속하기 어렵다"면서 "도민들이 G-스포츠클럽이 나아갈 방향을 공감하고 있는 만큼 지자체와 협력하며 안정적으로 확대 운영해 나가겠다"고 강조했다.

