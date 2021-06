파키스탄 열차 충돌 사고 사상자 160여명으로…사망자 63명(종합)

"철로 용접 이음 부분 부서지면서 탈선 유발"

[아시아경제 김유리 기자] 파키스탄 남부에서 7일 오전(현지시간) 발생한 열차 충돌 사고의 사상자 수가 160여명으로 늘어났다.

8일 AP통신과 현지 언론 등에 따르면 당국 관계자는 "지난 밤 수색 작업 결과 시신 12구를 더 수습해 사망자 수가 63명으로 증가했다"며 부상자 수는 100명 이상이라고 밝혔다.

사상자 수는 구조작업이 진행되면서 계속 늘어났다. 사고 당일 오후 사망자와 부상자 수는 35명, 64명 수준인 것으로 각각 파악됐다. 그러나 이날 밤 사망자 수는 51명으로 증가했고 부상자 수도 100명이 넘는 것으로 집계됐다.

7일 신드주 고트키 지구 다르키시 인근에서는 서로 반대 방향으로 달리던 열차가 충돌했다. 남부 카라치에서 북쪽으로 달리던 밀라트 급행 열차가 먼저 탈선해 옆 철로로 넘어졌고, 이어 북쪽에서 카라치로 향하던 시에드 급행 열차가 이를 덮쳤다. 당시 두 열차에는 약 1100명의 승객이 타고 있었다.

사고 현장에는 군 병력까지 투입됐고 중장비는 차량 잔해를 헤치며 수색 작업을 벌였다. 헬리콥터도 동원돼 부상자 수송 등을 지원했다. 구조작업은 8일 정오께 마무리됐으며 현재는 철도 운행 재개를 위한 철로 수리 작업 등이 진행되고 있다.

현지 언론은 철로 용접 이음 부분이 부서지면서 밀라트 급행이 탈선한 것으로 보인다고 보도했다.

