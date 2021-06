사천시 남일대해수욕장 7월 9일 개장

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 사천시는 본격적인 여름철을 앞두고 사천시 해수욕장협의회를 가졌다고 8일 밝혔다.

이날 협의회에서는 남일대해수욕장의 개장 기간과 관리계획 수립 전 주요 사항에 대해 논의했다.

올해 남일대해수욕장은 작년보다 하루 이른 7월 9일 개장해 8월 22일까지 45일간 운영되며, 운영시간은 오전 10시부터 오후 6시까지다.

코로나19의 장기화에 따른 야외활동 욕구 증가와 전 국민 백신 확대 접종에 따라 작년 대비 해수욕장 방문객의 폭발적 증가가 예상되는 가운데, 시는 인명사고가 없고 감염으로부터 안전한 해수욕장을 준비하는 데 총력을 기울인다.

대책으로는 주 출입구를 일원화해 모든 방문객을 대상으로 안심콜 및 발열 체크를 의무화하고 코인형 야외샤워기를 설치해 실내 샤워장의 이용객을 분산시키는 등 방역관리에 최선으로 한다.

이종연 문화관광국장은 “안전한 해수욕장을 만들어가기 위해 관리청과 관계기관의 방역관리에 해수욕장 방문객들이 적극적으로 협조해주실 것”을 당부했다.

