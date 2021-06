밀레니엄 힐튼 서울, 8일 11번가 'LIVE11' 단독 라이브

8일 오후 8시 라이브 방송 진행

1만원 혜택, 웰컴 드링크 등 '라방' 전용 혜택+할인

[아시아경제 김유리 기자] 밀레니엄 힐튼 서울은 여름 휴가 시즌을 맞아 라이브 방송을 통해 전용 패키지 상품을 소개하고 할인 혜택을 제공한다고 8일 밝혔다.

밀레니엄 힐튼 서울은 이날 오후 8시부터 11번가의 라이브 커머스 플랫폼 '라이브11'을 통해 60분 간 라이브 방송 판매를 진행한다. 이번 라이브11 전용 '썸머 패키지'는 디럭스 마운틴 뷰 객실에서 24시간 머물며 조식을 비롯한 혜택을 누릴 수 있도록 구성됐다. 이외에도 1만원 할인권, 웰컴 드링크 등 방송 중 라이브11 예약 한정 혜택도 추가로 선보인다.

패키지에는 ▲디럭스 마운틴 뷰 룸 ▲2인 무료 조식 ▲만 5세 이하 어린이 무료 조식(최대 2인) ▲24시간 투숙(오후 2시 체크인~오후 2시 체크아웃) ▲식음료 업장 20% 할인 ▲헬스장, 수영장, 샌드풀, 야외 테라스 무제한 무료 입장 등이 마련됐다. 호텔 측은 "이는 약 50만원 상당 상품으로 첫 라이브 방송을 기념해 최대 60% 특별 할인된 가격으로 출시했다"고 말했다.

방송 중 진행되는 2회 퀴즈 세션을 통해 호텔 숙박권(1명), 호텔 뷔페 식사권(1명)을 선물을 받아볼 수 있는 이벤트도 준비됐다. 해당 경품은 이날 방송 시간 내 패키지를 예약하는 고객에 한해 증정된다.

