[아시아경제 공병선 기자] 인선이엔티 인선이엔티 060150 | 코스닥 증권정보 현재가 12,950 전일대비 100 등락률 +0.78% 거래량 482,584 전일가 12,850 2021.06.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 인선이엔티, 계열사에 429억원 규모 채무보증 결정[클릭 e종목]신한금투 "인선이엔티, 단기실적·중장기 성장성 기대"인선이엔티, 폐기물처리 테마 상승세에 2.38% ↑ close 는 계열사 영흥산업환경에 100억원 규모의 출자를 결정했다고 8일 공시했다.

출자 목적은 유상증자 참여다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr