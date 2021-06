COWON, 한국 정통 판타지 원조 '드래곤라자EX' 사전등록 진행

[아시아경제 장효원 기자] COWON COWON 056000 | 코스닥 증권정보 현재가 2,860 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,860 2021.06.08 00:00 장중(20분지연) 관련기사 COWON, RPG ‘더 스컬 2: 마왕선발전’ 퍼블리싱 계약 체결COWON, ‘더 스컬2’ 퍼블리싱계약 체결COWON, 불성실공시법인 지정 예고 close 은 이영도 작가의 원작 ‘드래곤라자’의 오리지널 스토리를 기반으로 한 ‘드래곤라자EX’의 사전등록 및 이벤트를 실시한다고 8일 밝혔다.

‘드래곤라자EX’는 이영도 작가의 ‘드래곤라자’ 소설 IP를 기반으로 원작에 충실한 스토리 라인과 원작 소설 속 영웅들을 충실히 구현하여 원작이 주던 감동을 그대로 느낄 수 있도록 개발한 모바일 수집형 방치 RPG게임이다.

‘드래곤라자EX’는 드래곤과 라자의 교감 시스템을 포함해 오리지널 스토리의 모험전투, 지하 감옥, 어비스 미궁, 그림자 전투 등 드래곤라자 원작 팬들이 반가워 할 원작 속 내용들을 게임으로 구현한 것이 특징이다.

‘드래곤라자EX’의 개발사 EX4게임즈는 김 성 대표를 주축으로 오랜 기간 ‘드래곤라자EX’ 개발해 왔으며 이번 사전등록을 시작으로 RPG게임 전문개발업체로 첫걸음을 내딛게 된다. 김 성 대표는 “본인 역시 드래곤라자의 원작 팬으로서 게임의 모든 컨텐츠에서 원작 반영을 위해 최선을 다했다”라고 밝혔다.

이승훈 COWON 대표는 “드래곤라자EX는 한국판타자 소설의 1세대이자 200만부 이상의 판매고를 기록한 드래곤라자를 20년간 기다려온 원작 팬들에게 반가운 선물이 될 것”이라고 전했다.

한편 사전등록은 이벤트 페이지를 통해 참여할 수 있으며 참여자 모두에게 15만원 상당의 게임아이템을 지급할 예정이다. '드래곤라자EX' 관련 정보는 사전 등록 페이지와 공식 게임라운지에서 확인할 수 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr