한국생산성본부, 예비 소상공인 창업 지원

대전·충북(청주) 지역 신사업창업사관학교 교육생 모집

[아시아경제 김철현 기자] 한국생산성본부(회장 안완기, 이하 KPC)는 예비 소상공인의 창업을 지원하기 위해 대전, 충북(청주) 지역 신사업창업사관학교에 참여할 교육생을 모집한다고 8일 밝혔다.

신사업창업사관학교(총괄 중소벤처기업부, 주관 소상공인시장진흥공단)는 국내외 다양한 신사업 아이디어를 발굴·보급하고 성장 가능성이 높은 유망 아이템 중심으로 예비창업자를 선발해 창업교육, 점포체험, 멘토링, 창업자금 등을 패키지로 지원하는 사업이다.

선발된 교육생은 4주간 약 160시간 내외의 창업 이론 교육과 12주간의 점포경영체험, 전문가의 멘토링을 받는다. 점포경영체험교육을 통해 아이템 검증, 제품 진열 및 마케팅, 고객 응대, 재고 관리 등을 경험함으로써 창업 초기에 겪을 수 있는 시행착오를 줄일 수 있다. 우수졸업생에게는 매장 모델링, 시제품 제작, 브랜드 개발, 홈페이지 제작, 홍보와 마케팅 등 최대 2000만원 이내의 창업자금도 지원한다.

참가 신청은 이달 30일까지이며, 신사업창업사관학교 홈페이지를 통해 접수할 수 있다. 서면 및 면접 심사를 거쳐 7월 말께 참가자를 선발한다. 송경학 KPC 일자리혁신센터 전문위원은 "신사업창업사관학교는 전문 교육과 체험점포 실습, 그리고 멘토링을 포함해 소상공인 예비 창업자들이 체계적으로 창업을 준비하는 장점이 있는 프로그램"이라며 "KPC가 가지고 있는 다년간의 소상공인 창업 교육 및 멘토링 역량과 노하우를 활용해 성공 창업을 지원해 나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr