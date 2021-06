진중권 "홍준표 복당땐 당 다시 옛날 모드로"...洪 "못 돌려"

[아시아경제 김초영 기자] 홍준표 무소속 의원이 7일 "제가 (국민의힘으로) 돌아가도 당을 옛날로 돌릴 수 없고, 또 당이 옛날로 돌아갈 수도 없다"고 말했다. 진중권 전 동양대 교수가 "솔직히 홍 의원의 복당에 반대했다"고 하자 내놓은 답변이다.

진 전 교수는 이날 공개된 유튜브 뉴데일리 TV '대한민국의 길, 진중권이 묻고 홍준표가 답하다'에서 "현재 이준석 열풍에서 나타나듯 국민의힘이 좋은 변화를 이어가고 있는데, 홍 의원이 복당하면 옛날 모드로 다시 돌아가지 않을까 하는 의구심 내지 우려가 있다"고 지적했다.

그는 "당의 혁신을 가로막는 구심점이 되지 않을까 하는 걱정이 있다"며 "황교안 전 대표도 그렇고 홍 의원도 그렇고, 원로들이 좀 물러나 젊은 리더십을 세우고 옆에서 보좌하는 게 맞지 않느냐"고 물었다.

그러자 홍 의원은 "동의하지 않는다"며 "세월이 지난 만큼이나 사람도 생각이 바뀔 수 있다"고 반박했다. 이어 "과거처럼 하나의 집단 속에서 상대 집단을 매도하던 시절도 지금은 아닌 것 같다"며 "그래서 마침 '내 집으로 돌아가겠다'는 뜻"이라고 강조했다.

홍 의원은 과거 자신의 '막말 논란'에 대해서는 "옛날에는 꾸미지 않고 소박하게 내뱉는 말에 대해서는 막말로 몰아붙이지 않았다"며 "지금은 조금만 거슬리면 막말이라고 덤비니까 정치하기가 굉장히 힘들다"고 토로했다.

그는 "막말의 사전적 의미는 '생각 없이 내뱉는 말'인데, 생각하고 하는 말을 막말로 (반대 세력이) 포장해버린다"며 "사실 막말이라는 비난을 받으면서까지 막말해야 하는 순간도 있다"고 부연했다.

이에 진 전 교수는 "시대가 바뀌었다는 것을 받아들여야 한다"며 "개인적으로 홍 의원을 좋아하는데, 막말이라는 게 (홍 의원의) 장점을 가리게 한다"고 충고했다.

홍 의원은 국민의힘 당대표 경선에서 불고 있는 이른바 '이준석 돌풍'에 대해 "나쁜 현상은 아니다. 국민이 야당에 변화와 혁신을 바라는 것 아니냐"라면서도 "대선을 앞두고 불안한 당원들 선택은 달라질 수도 있다"고 분석했다.

이어 "사실 이준석 후보는 진 전 교수와 '페미니즘 논쟁'으로 떴다"며 "상당히 신선한 논쟁으로 자세히 지켜봤다. 지금 한국 사회에 필요한 것은 페미니즘 논쟁보다도 휴머니즘 논쟁이 아닌가"라고 덧붙였다.

