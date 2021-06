KB국민은행, 종이통장 줄이기 이벤트…"선착순 1만5000명"

'손으로 출금'으로 종이 통장 사용 줄이고 경품까지!

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 오는 7월 2일까지 환경보호 및 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천하고자 'KB 지구수호대를 모집합니다!' 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.

KB지구수호(手好)대 이벤트는 ‘통장?카드 없이도 손바닥 정맥 인식만으로 출금할 수 있는 '손(手)으로 출금' 서비스를 통해 종이통장 사용을 줄여 지구 환경보호에 누구나 동참하는 즐거움(好)을 나누자’는 의미를 담아 기획됐다.

이번 이벤트는 개인 및 개인사업자 고객이 입출금 예금 신규 시 종이통장을 미발행하거나 기존 입출금 예금의 종이통장을 미사용 전환등록하고 ATM에서 '손으로 출금'을 사용하면 참여할 수 있다. 선착순 1만5000명 전원에게 신세계 이마트 5000원 모바일 상품권을 지급할 예정이다.

KB국민은행 관계자는 “손으로 출금으로 종이통장 사용 없이 은행거래를 편리하게 할 수 있고 환경보호에 손쉽게 동참할 수 있다는 점을 알리기 위해 이번 이벤트를 진행하게 됐다”며 “이벤트에 참여해 지구 환경을 보호하는 KB 지구수호대에 동참해보시기 바란다”고 말했다.

