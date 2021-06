이재명 저격한 유승민, "똑바로 알고 인용하시라…기본소득, 끝장토론 할 용의 있다"

[아시아경제 오주연 기자] 유승민 전 의원이 이재명 경기도지사를 향해 "노벨경제학상 수상자들의 말까지 왜곡해가며 나를 비난하려 애쓰는 모습이 안타깝다"며 "상대방이 하지도 않은 말을 자기 맘대로 지어내어 덮어씌우는 것은 거짓말쟁이들이나 하는 행태"라고 비판했다.

4일 유 전 의원은 페이스북을 통해 "이 지사는 내가 제안한 공정소득(NIT)을 비판하면서 '(유승민의 공정소득은) 수백 수천만원을 그것도 일을 적게 할수록 더 많이 주자는 것'이라고 했다"며 "나는 이런 말을 한 적이 없다"고 반박했다.

그는 "'공정소득의 원리는 단순하고 분명하다. 고소득층은 세금을 내고 저소득층은 보조금을 받는 것이다. 이는 사회복지의 원칙이고 상식이다. 공정소득은 코로나 이후 악화되는 K자형 양극화에 대비하자는 것이다'라고 했다"고 바로잡았다.

유 전 의원은 "노벨경제학상을 받은 사람들 중에는 기본소득에 찬성하는 사람도 있고 공정소득에 찬성하는 사람도 있다. 그리고 기본소득에 찬성하는 사람들도 그들이 말하는 기본소득이 전국민 대상이 아니라 저소득층이나 일부 국민들 대상인 경우가 많다"며 "그러니 이 지사께서 앞으로 토론을 하려면 뭐든지 똑바로 알고 똑바로 인용하시라"고 말했다.

이어 "노벨경제학상 수상자들의 말까지 왜곡해가며 나를 비난하려 애쓰는 이지사의 모습이 안타깝다"면서 "공정소득과 기본소득, 그리고 성장과 복지에 대해 언제 어디서든 이지사와 끝장토론을 할 용의가 있으니 연락하시라"고 덧붙였다.

