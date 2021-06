[아시아경제 오주연 기자] 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 324,000 전일대비 3,500 등락률 -1.07% 거래량 83,151 전일가 327,500 2021.06.04 15:30 장마감 관련기사 [르포] "빨리 돌아갈 수 있게 노력하겠다"… 3번째 백신 모더나, 국내 입고 완료6월, 예비군·민방위는 얀센·의료 종사자는 모더나 백신 접종 시작코로나19 백신 접종률, 석달만에 10% 넘어선다 close 는 식품의약품안전처에 제출한 코로나19 혈장치료제 지코비딕주 조건부 품목허가 신청을 자진 취하한다고 4일 공시했다.

회사 측은 "국내 13개 임상시험기관에서 수행한 지코비딕주의 초기 2상 임상시험 결과를 바탕으로, 국내 품목허가를 신청해 식약처의 심사를 받아 왔다"며 "식약처는 제출된 임상시험 결과에 대한 내부심사 및 '코로나19 치료제 안정성 효과성 검증 자문단'과의 회의 결과, 치료효과를 확증할 수 있는 임삼 결과를 추가 제출할 것을 권고했다. 당사는 심사 의견을 수용하고 신청한 품목허가를 자진 취하했다"고 설명했다.

