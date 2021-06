내년 지방선거…여수시장 후보로 누가 거론되나

10여 명의 후보군 자천타천 거론

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 내년 6월, 지방선거까지 1년여를 남긴 가운데 여수시장 후보에 자천타천 10여 명의 후보 이름이 거론되고 있다.

재선에 도전하는 권오봉 여수시장을 비롯해 전창곤 여수시의회 의장, 민주당 여수을 지역위원장을 지낸 정기명 변호사, 강용주 전 여수세계박람회 재단 이사장, 강화수 전 청와대 행정관, 여수 MBC 아나운서 출신 김유화 전 여수시의원 등이 민주당 후보로 거론되고 있으며 무소속 후보로는 권세도 전 광명경찰서장, 김영규 전 여수시의회 의장, 이용주 전 국회의원 등이다.

내년 지방선거에는 어느 때보다 많은 후보자가 거론되는 가운데 갑과 을 선거구로 나뉜 여수 정치 구도에 따라 각 선거구에서 당선이 유력한 후보에게 민심이 쏠리는 현상이 두드러지리라는 것이 지역 정가의 해석이다.

또한, 민주당만 놓고 보면 내년 여수시장 선거가 지역구 현역 국회의원 대리전으로 보는 견해가 많아 주철현(여수 갑), 김회재(여수을) 국회의원이 각 지역에서 누구를 대항마로 밀어줄 것인지에도 관심이 쏠리고 있다.

즉, 갑과 을 선거구로 나뉜 상황에서 은근히 경쟁 하고 있는 두 명의 국회의원이 민주당 갑과 을 지역위원장을 맡고 있어 시장 후보군에 막대한 영향을 끼칠 것이란 의견이다.

민주당 후보만 놓고 봤을 때 지역별로 살펴보면 여수 갑 선거구에선 전창곤 시의회 의장과 강화수 청와대 전 행정관, 김유화 전 시의원으로 3파전이 예상된다.

전창곤 의장은 각종 현안에서 권 시장과 집행부에 제대로 목소리를 내왔다는 평을 받는 가운데 시의원과 시의회 운영의 경험을 바탕으로 시민의 뜻을 받드는 소통, 일자리 창출, 4차 산업혁명을 준비하는 품격있는 도시건설을 내걸고 시장 출마를 준비하고 있는 것으로 전해졌다.

아직 여수시장 출마를 확정 짓지 않고 고려하고 있는 것으로 전해진 강화수 전 행정관과 김유화 전 시의원은 시민의 행복과 시민을 위한 길을 찾아 고민하는 것으로 전해졌다.

을 선거구에선 권오봉 현 시장과 지역위원장을 지낸 정기명 변호사 2파전으로 경쟁이 치열할 것으로 예상된다.

권오봉 시장은 현역 시장의 프리미엄을 갖고 있어 유리하다고 볼 수 있지만, 그동안 여수시민이 재선 시장을 쉽게 허락하지 않았다는 점이 눈여겨볼 대목이다.

이에 맞서는 정기명 변호사는 오랫동안 변호사로 지역에서 활동해온 경험을 토대로 시장출마 결심을 굳히고 준비에 들어간 것으로 전해지고 있다.

민주당 경선 승리가 곧 시장 당선으로 이어질 것이라는 예측에 따라 어느 때보다 당내 경선이 치열할 전망이다.

따라서 경선의 승리를 결정짓는 권리당원 확보에도 관심이 쏠리고 있다.

한편, 민주당 강세에도 불구하고 과도한 지역 경쟁과 분열이 유발되는 갑과 을 지역의 정치활동에 경고음을 보내는 목소리도 부쩍 늘어나고 있다.

민주당 후보의 분열이 틈새를 만들 때, 무소속인 권세도 전 광명경찰서장, 김영규 전 시 의장과 이용주 전 국회의원도 경쟁력이 있다는 평이 나온다.

