여름철 식중독 예방 및 안전한 급식 제공

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 7일부터 7월 2일까지 어린이집 집단급식소 223개소에 대해 식중독 및 코로나 예방 점검을 한다.

이번 점검은 유통기한 경과 제품 사용·보관, 식품의 위생적 취급 기준, 조리 종사자 개인위생 관리 등 여름철 식중독 예방 교육과 코로나19 예방 점검도 병행될 예정이다.

이성림 보건위생과장은 "여름철을 맞아 식중독 발생 우려가 커지는 만큼 식중독 예방 수칙은 물론 코로나 예방 수칙을 철저히 준수해주기를 바란다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr