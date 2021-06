[아시아경제 박종일 기자] 민주평화통일자문회의 마포구협의회는 3일 서울 마포구청에서 ‘2021년 2분기 국내 정기회의’를 개최했다.

회의는 국민의례를 시작으로 박인길 협의회장 개회사, 유동균 마포구청장 축사, 조영덕 마포구의장 축사 순으로 진행됐다.

유동균 마포구청장은 “남북한 화해와 평화를 위해 민주평통 마포구협의회와 함께 변함없는 노력을 기울이겠다”고 말했다.

