[아시아경제 지연진 기자] 한전KPS 한전KPS 051600 | 코스피 증권정보 현재가 43,750 전일대비 950 등락률 -2.13% 거래량 395,152 전일가 44,700 2021.06.03 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에띄네]코스피-2일 한전KPS, 인도 잘수구다 화력 O&M 사업 계약기간 연장[특징주] 한전KPS, 1분기 호실적에 6%대 오름세 close 는 이달 22일 오전 9시30분 전라남도 나주시 본사 5층 대회의실에서 대표이사 선임을 위한 임시주주총회를 연다고 3일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr