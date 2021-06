딜로이트 안진, 상장사협의회와 포스트 코로나 시대 세무관리 웨비나

[아시아경제 박지환 기자] 딜로이트 안진회계법인은 한국상장회사협의회와 함께 상장협 회원사들을 대상으로 2021년 코로나19 시대의 글로벌 모빌리티 등 세무관리 온라인 세미나를 개최한다고 3일 밝혔다.

이번 온라인 세미나는 코로나19 상황을 감안해 정부의 방역수칙을 준수하기 위해 전 세션 모두 녹화방식으로 진행됐다. 강연 동영상은 상장협과 딜로이트안진 홈페이지에서 7일부터 시청 가능하다.

지난 2월에 진행된 1차 세미나에 이어 이번 세미나 역시 내부회계관리제도 운영 지원을 포함, 기업의 회계세무 담당자들을 지원하기 위해 양 기관이 체결한 ‘내부회계관리제도 관련 공동업무협약’의 일환으로 추진됐다.

이번 2차 온라인 세미나는 유례 없는 코로나19 상황으로 글로벌 경영환경이 빠르게 변화함에 따라 이에 대한 글로벌 모빌리티 세무이슈, 이전가격과 세무관리전략, 관세행정 트렌드와 올바른 대응방안 등을 구체적인 사례들을 다뤘다.

세미나는 이용찬 딜로이트안진 파트너의 ‘Post Covid-19 이전가격 전략’에 대한 발표로 시작된다. 이 파트너는 코로나19 이후, 다국적 기업이 직면하게 될 이전가격 측면의 세무 이슈에 대해 OECD 등 국제적 과세기준과 국내 세법 측면에서의 대응 전략에 대해 상세히 설명할 예정이다.

이어 서민수 세무자문본부 파트너가 뉴노멀 시대의 해외인력파견 글로벌 트렌드와 코로나19 이후 예상되는 주요 글로벌 모빌리티 세무 이슈에 대해 설명한다. 유정곤 세무자문본부 파트너는 관세행정의 새로운 트렌드 방향과 그에 따른 기업 입장에서 고려해야 할 대응 방안에 대한 내용을 다룬다.

권지원 딜로이트안진 세무자문본부장은 “이번 세미나에는 포스트 코로나19 상황 하에서 기업에서 반드시 확인해야 하는 빠르게 변화하는 글로벌 모빌리티 트렌드와 이전가격 및 세무관리, 관세행정 트렌드 등의 내용이 실 사례를 중심으로 설명돼, 기업 실무진에게 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 강조했다.

