[e 공시 눈에띄네]코스피-2일

[아시아경제 지연진 기자]

<장 마감 후 주요공시>

◆ 케이탑리츠 = 기존 최대주주 김대용외 3명(14.29%)의 장내 지분매각으로 이명식외 7명(10.25%)으로 변경

◆ 영화금속 = 50억원 상당(249만6180주) 자기주식 처분 결정

◆ 이엔플러스 = 사내이사 4명 및 사외이사 2명 선임을 위해 6월18일 임시주주총회 개최

◆ S-Oil = 최대주주의 특수관계인 북미지역 모티바 엔터프라이즈(MOTIVA ENTERPRISES LLC)와 15억원 규모 윤활기유 제품 공급계약

◆ 한전KPS = 594억원 규모 인도 잘수구다 화력 O&M 공사 수주

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr