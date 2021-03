[아시아경제 황준호 기자] 영화금속 영화금속 012280 | 코스피 증권정보 현재가 2,005 전일대비 60 등락률 +3.08% 거래량 8,999,180 전일가 1,945 2021.03.09 14:49 장중(20분지연) 관련기사 영화금속, 커뮤니티 활발... 주가 -5.87%.영화금속, 주가 2215원 (-4.11%)… 게시판 '북적'영화금속, 검색 상위 랭킹... 주가 -11.48% close 은 보통주 1주당 15원의 현금결산 배당을 결정했다고 9일 공시했다.

시가배당율은 0.65%이며 배당금 총액은 7억5365만원이다. 배당금 지급 예정일은 오는 24일 열리는 주주총회일로부터 1개월 이내다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr