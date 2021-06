셔먼 "대북 특별대표 임명, 北과 대화 할 준비 돼 있다 신호"

[아시아경제 이현주 기자] 웬디 셔먼 미국 국무부 부장관이 2일 미국 정부는 북한과 대화할 준비가 돼 있다고 말했다.

동남아 지역을 순방 중인 셔먼 부장관은 이날 태국 방콕에서 아시아 기자단과 전화 브리핑을 통해 조 바이든 대통령이 최근 성 김 국무부 대북특별대표를 임명한 사실을 언급하며 "이것은 우리가 북한과 대화할 준비가 돼 있다는 또 다른 신호"라고 밝혔다.

이어 "그들(북한)이 그 가능성(미국과 대화 가능성)을 받아들이기를 바란다"고 덧붙였다. 그는 "우리는 우리의 정책을 북한에 알렸다"고도 말했다.

이번 발언은 지난달 21일 미국 백악관에서 바이든 대통령과 문재인 대통령이 정상회담을 한 뒤 성 김 대북특별대표 임명을 발표한 점에서 의미가 있다. 특히 셔먼 부장관이 '북한에 알렸다'고 언급한 정책은 바이든 행정부가 지난 4월말 검토 완료를 발표한 새 대북 정책에 대한 것으로 보인다.

셔먼 부장관은 브리핑에서 김 특별대표가 인도네시아에 전임으로 복귀할 것이라고 전했다.

