경남도, '지역혁신 선도연구센터 공모사업' 선정

경상국립대학교, 항노화 바이오소재세포공장 지역혁신 선도연구센터 선정

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 2021년 과학기술정보통신부 '지역혁신 선도연구센터 사업' 공모에서 경상국립대학교가 '항노화 바이오소재 세포공장 지역혁신 선도연구센터'로 선정돼 국비 101억3000만원을 확보했다고 2일 밝혔다.

지역혁신 선도연구센터 사업은 기초 연구를 기반으로 지역혁신 분야에 특화된 선도연구센터를 구축·지원하는 사업이다.

경남도는 이번 공모 선정으로 항노화 바이오 분야의 지역 특화산업을 꾸준히 지원하는 계기를 마련했다.

경상국립대는 이 사업에 최종 선정됨으로써 앞으로 2028년 2월까지 최대 7년간 정부출연금 101억3000만원과 지자체, 경상국립대, 기업체의 대응 자금을 포함해 모두 144억6000만원을 지원받는다.

이번 사업은 경상국립대를 중심으로 한국생명공학연구원과 아미코젠이 참여한다.

3개 연구그룹을 구성해 제1그룹은 미생물 세포공장 연구, 제2그룹은 식물 세포공장 연구, 제3그룹은 항노화 바이오 신소재 발굴 및 실용화 연구를 추진한다.

경상국립대 항노화 바이오소재 세포공장 연구센터는 "항노화 바이오소재 실용화의 장애 요인 해결, 기업연계 산업화 기반 구축 등을 통해 지역 특화한 바이오 기업의 성장기반을 확대하는 것이 이번 사업의 목적이다"고 밝혔다.

한편 도는 지난 2019년에도 지역혁신 선도연구센터로 창원대학교 극한환경 스마트 기계 부품 설계·제조 혁신센터가 선정돼 7년간 국비 91억5000만원을 확보한 바 있다.

